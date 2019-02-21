15 школьников (один из Славянска-на-Кубани) вышли в финал конкурса «Бельки-2019»

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Пятнадцать школьников вышли в финал конкурса «Бельки-2019» и в марте помогут сохранить жизни детенышей тюленей с помощью оперативных снимков Земли из космоса.

Подведены итоги второго тура Всероссийского конкурса «Бельки-2019» программы «Дежурный по планете». Его победителями стали 15 школьников из 14-ти городов России. Именно они с 1 по 10 марта 2019 года примут участие в финале конкурса, который состоится в Образовательном центре «Сириус» в Сочи. Ребятам предстоит с помощью космических снимков, в том числе в режиме реального времени, найти залежки гренландских тюленей на льдах Белого моря. После они передадут эту информацию в Администрацию портов Западной Арктики, чтобы провести суда и ледоколы в обход залежек для спасения бельков — детенышей тюленей. Бельки в первые недели после рождения не умеют хорошо плавать и гибнут при повреждении льдин судами.

В финал конкурса «Бельки-2019» прошли:

Бароха Софья, МАОУ «Гимназия №1», 7 класс, пос. Мулино, Нижегородская обл.; Батура Михаил, МБОУ Гимназия № 3 в Академгородке, 8 класс, г. Новосибирск; Вагин Александр, ГКОУ Школа «Технологии обучения», 7 класс, г. Москва; Виноградова Кристина, МОУ «Ветлужская школа №2», 10 класс, г. Ветлуга, Нижегородская обл.; Дручинин Дмитрий, ГБОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья», 11 класс, г. Оренбург; Зайцев Тимофей, МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3», 8 класс; Калинина Ксения, МОУ СОШ № 35 с УИОП г. Воркуты, 11 класс, Республика Коми; Конобеев Михаил, МБОУ «Многопрофильная школа № 17», 9 класс, г. Рязань; Мартынов Павел, ГБОУ лицей №533 «Образовательный комплекс «Малая Охта», 11 класс, г. Санкт-Петербург; Милкина Мария, МОУ «Академический лицей», 11 класс, г. Петрозаводск; Неделько Маргарита, МБОУ лицей №1, 8 класс, г. Славянск-на-Кубани, Краснодарский край; Приходько Виктория, ГБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением английского языка имени Александра Невского», 8 класс, г. Севастополь; Приходько Кирилл, ГБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением английского языка имени Александра Невского», 8 класс, г. Севастополь; Сатлейкин Михаил, МБОУ «Школа №11», 9 класс, г. Прокопьевск, Кемеровская обл.; Сокова Анастасия, МБОУ СОШ №21, 9 класс, г. Ковров, Владимирская обл.

«Я научилась работать с картами, создавать слои, работать с космическими снимками, — рассказала Софья Бароха о своем опыте участия в конкурсе «Бельки-2019». — Из вебинаров и в процессе работы узнала много новых понятий, узнала о том, как космические снимки помогают людям. Узнала о гренландских тюленях и бельках очень подробно. Познакомилась с новыми людьми, за которыми старалась тянуться и соответствовать их уровню. Улучшила свои навыки работы в команде. Познакомилась с куратором, который также вдохновлял нас, организуя работу, но давая нам возможность проявить творчество и придумать всё самим».

Дмитрий Дручинин получил «бесценный опыт работы с космическими снимками, новые знания об особенностях гренландских тюленей и возможность поучаствовать в сохранении животных».

Во втором этапе конкурса «Бельки-2019» участвовал Михаил Родионов — юный космонавт отряда «Кондор» им. В.А. Соловьева МБОУ «СОШ №6» г. Шумерля, Чувашская Республика. «Участие в проекте позволило мне взглянуть на тему космоса с другой стороны», — сказал Михаил Родионов.

Всего участниками второго этапа конкурса «Бельки-2019» стали 109 школьников из 39 регионов России. В январе ребята прослушали образовательные вебинары по различным тематикам: экология морских млекопитающих, автоматизированные системы идентификации судов, космические снимки, геопорталы и ГИС, исследования Арктики, дрейф льдов и др. В командах под руководством четырнадцати кураторов конкурсанты выполнили проектные работы и научились выявлять щенные залежки гренландских тюленей с помощью архивных высокодетальных космических снимков.

Финалистами конкурса стали участники пяти команд, кураторами которых являлись:

Антипова Софья, студенткаНИУ информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург; Бородулина Екатерина,руководитель и преподаватель научно-образовательного центра «ЭДИНА», г. Ростов-на-Дону. Кроме того Екатерина является одним из победителей конкурса по разработке тестовых заданий проекта «Бельки-2019»; Древич Жанна,учитель физики ГКОУ Школа «Технологии обучения», г. Москва; Сиротина Анастасия, студенткаСанкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого; Смирнова Татьяна,методист Ассоциации по выявлению, развитию и профессиональной ориентации мотивированных детей и молодежи Смоленской области «Смоленский Олимп», учитель географии и биологии МБОУ «СШ № 29», г. Смоленск.

«Содержание конкурса «Бельки-2019» продумано и несет под собой фундаментальную исследовательскую базу, — сказала Жанна Древич. — Выражаю огромную благодарность организаторам за возможность общения с профессионалами, а самое главное, за возможность поработать с заинтересованными и перспективными учениками, понимающими тематику проекта, свое место в нем и демонстрирующими вежливое отношение друг другу, находясь на расстоянии и проживая в различных часовых поясах».

Мире Савченковой (учителю информатики и ИКТ МБОУ «Лицей» г.о. Протвино, Московская обл.), которая была куратором одной из команд понравилась настоящая научная работа над проектом: «Очень важна роль научных консультантов конкурса, которые доступным языком, подробно объясняли детям материал и ставили проектные задачи! Настоящая работа с ГИС и космоснимками! Очень современный (насыщенный современными технологиями, позволяет их осознать) социальный и в тоже время предметный и межпредметный проект!»

Экспертами конкурса «Бельки-2019», которые принимали участие в финальной оценке работ школьников, выступили:

Никитская Карина, председатель экспертного жюри конкурса «Бельки-2019»,директор по развитию инженерной компании «Лоретт», м.н.с. лаборатории управления водными ресурсами Института водных проблем РАН; 2. Быченков Юрий,зам. начальника Центра ледовой и гидрометеорологической информации «СЕВЕР», ФГБУ «ААНИИ», г. Санкт-Петербург; Обухов Алексей, к. психол. н., доцент, вед. эксперт Института образования НИУ ВШЭ, г. Москва; Тутубалина Ольга,Ph.D., Institute Associate, Scott Polar Research Institute, к.г.н., вед.н.с. лаборатории аэрокосмических методов кафедры картографии и геоинформатики, доцент географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва; Шафиков Ильяс, н.с. лаборатории Северной Атлантики Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича (ФГУП ПИНРО), г. Мурманск.

Ольга Тутубалина отметила высокий уровень команд: «Большинство команд продемонстрировало высокий уровень овладения знаниями и навыками в области дешифрирования космических снимков, использования данных АИС, работы с геопорталами, необходимыми для решения задач заключительного этапа — осуществления мониторинга расположения колоний тюленей с бельками в марте 2019 г. Это говорит о том, что проведенные для школьников вебинары и предложенные практические задания оказались высокоэффективными. Конечно, велика также роль кураторов команд». С Ольгой согласен и Ильяс Шафиков: «Я просмотрел все проекты, и, честно говоря, не ожидал такого высокого уровня работ, выполненных школьниками. Многие из них подошли бы и для курсовых работ студентов».

Организаторами программы «Дежурный по планете» являются Сколковский институт науки и технологий, образовательный фонд «Талант и успех» (центр «Сириус»), Фонд содействия инновациям и госкорпорация «Роскосмос». Организатор конкурса «Бельки-2019»: ООО «Гринс» в сотрудничестве с инженерной компанией «Лоретт». Отборочные туры конкурса «Бельки-2019» (индивидуальный предметный и командный проектный) проходили на платформе Глобальной школьной лаборатории. Компания «Лоретт» выражает искреннюю благодарность компании «СКАНЭКС», которая оказывает технологическую и организационную поддержку всероссийского конкурса «Бельки-2019». Благодаря технологиям «СКАНЭКС», которыми в настоящее время оснащается лаборатория ДЗЗ в ОЦ «Сириус», был усилен картографический модуль платформы для организации исследовательской деятельности школьников с помощью API GeoMixer. Также участникам и их кураторам был предоставлен доступ к оперативным сервисам, включая данные AIS, что позволило на высоком уровне провести образовательные онлайн-семинары.

Источник: пресс-служба инженерная компания "Лоретт", lorett.org