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Виктор Бондарев: Верните военную подготовку в школы и научите детей кидать гранату

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности призвал главу Минпросвещения Ольгу Васильеву вернуть уроки НВП (начальной военной подготовки) в школы.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности призвал главу Минпросвещения Ольгу Васильеву вернуть уроки НВП (начальной военной подготовки) в школы.

«Почему убрали НВП из школы?.. Чего мы боимся?», - спросил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его мнению, начальная военная подготовка нужна для того, чтобы воспитать защитников Родины, дать детям элементарные навыки обращения с оружием.

Поймите, это надо вводить сейчас. Ребенок боится автомата, ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Ради бога, это надо делать. Сделайте это как женщина», - сказал сенатор главе Минпросвещения.

Он отметил, что пацифист не сможет защищать Родину, поэтому нужно отказываться от начальной военной подготовки в школах.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2019/3/17/upbringing/6633-senator_viktor_bondarev_vernite_voennuyu_podgotovku_v_shkoly_i_nauchite_detey_kidat_granatu

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Категория: Новости / Образование

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