Усть-Лабинский Лицей начинает подготовку первых учеников

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Усть-Лабинск, 14 июня 2019 года, — В Центре детского отдыха «Тополек» с 10 по 23 июня проходит летняя межпредметная смена «Галактика».

В ней участвует 60 семиклассников, которые в сентябре этого года начнут обучение по лицейской программе на базе Усть-Лабинской школы №2.

Летняя смена «Галактика» — очередной этап подготовки школьников к обучению в Лицее. Это межпредметная смена, в которой 60 будущих лицеистов пройдут комплексный учебный курс по физике, биологии, химии и математике. Программа этой смены продемонстрирует, как много исследований и открытий находится на стыке естественных наук.

Авторы программы — научный руководитель Лицея, к.ф.н. Ренальд Лачашвили и методист Лицея по каникулярным развивающим программам Алексей Илюхин. Для работы с лицеистами приглашены педагоги московских и кубанских вузов, а также учителя, которые в сентябре начнут преподавать в лицейских классах.

На время смены ученики разделятся на экипажи космических кораблей. Изучая естественные науки, семиклассники познакомятся даже с такими сложными предметами, как астрономия, межзвездная навигация и устройство звездолета. Курс обучения позволит школьникам не только получить новые знания, но и развить навыки командной работы.

По итогам смены «Галактика» будет выбрана команда для участия в смене Международной компьютерной школы, которая пройдёт в подмосковной Дубне в августе. «Галактика» также подготовит лицеистов к биологической смене "Связующее звено – Океан" — она состоится в августе в летнем лагере, который строится для Лицея на черноморском побережье под Геленджиком.

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Источник: Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело»