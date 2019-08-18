40% школьных пиджаков для мальчиков не соответствуют требованиям безопасности

/Образование/

Роскачество опубликовало результаты тестирования школьных пиджаков для мальчиков. Эксперты закупили пиджаки 28 торговых марок. 20 изделий были российского производства, по три - из Белоруссии и Китая, по одному - из Бангладеш и Узбекистана.

Пиджаки исследовали по 60 параметрам в государственном Инновационном научно-производственном центре текстильной и легкой промышленности. Продукция проверялась на токсичность, гигиенические показатели, состав, прочность и качество ткани, качество покроя и пошива. Лишь 60% изделий для школьников можно признать безопасными.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что данные показатели напрямую отражают состояние легкой промышленности в стране.

«Качество школьной формы, отшитой флагманами российской швейной индустрии, соответствует самым высоким требования. Зачастую, самая дешевая, некачественная и небезопасная продукция попадает на рынок контрафактным путем. Такая контрабандная продукция наносит непоправимый ущерб отечественным фабрикам и угрожает здоровью наших детей. Без господдержки ситуация может только ухудшиться. Реальные меры помощи отечественным производителям и меры, необходимые для восстановления легкой промышленности, мы обсудили на площадке Госдумы, резолюция была направлена в соответствующие министерства. К примеру, Минэкономразвития нами было предложено ввести временные или постоянные налоговые льготы для швейных фабрик, проработать механизм, при котором в госзакупках той же школьной формы могли участвовать только отечественные производители и при наличии собственного швейного оборудования, это помогло бы избавиться от «перекупщиков» контрактов. Надеемся, что Правительство примет конкретные меры и школьная форма будет отшиваться только на российских фабриках, что обеспечит ее безопасность», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.