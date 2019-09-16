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Китай стал лидером в Петербурге по числу туристов и студентов

За первое полугодие 2019 года в Петербурге побывали 400 тысяч туристов из Китая — больше, чем из какой-либо другой страны. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Развитию связей между Петербургом и Китаем способствует прямое авиасообщение с восемью китайскими городами, отметил глава города. 

Кроме того, Китай стал лидером по количеству студентов, обучающихся в Петербурге. В прошлом учебном году их было 5,5 тысяч, рассказал Александр Беглов.

Развитию петербургско-китайских отношений способствует развитие экономического сотрудничества. Так, товарооборот между Северной столицей и Поднебесной вырос на 15%.

Александр Беглов в числе перспективных направлений назвал круизный и медицинский туризм. Китайская сторона в лице госпожи Хэ Жун отметила важность развития отношений в сферах сельского хозяйства, культуры и фармацевтики.

Глава города предложил совместно разработать и подписать Соглашение о сотрудничестве с провинцией Шэньси, наполнив его конкретными проектами.

Понедельник в Петербурге проходит под знаком петербургско-китайских отношений. В город прибыл глава Госсовета КНР Ли Кэцян, а утром открылось XX заседание российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

Источник: https://topspb.tv/

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Категория: Новости / Образование

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