Всероссийский экономический диктант-2019 будут писать 9 октября по всей стране

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Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» на тему «Сильная экономика – процветающая Россия» состоится в единый день 9 октября 2019 года во всех субъектах РФ.

Акция организована Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов при участии Финансового университета при Правительстве РФ и ведущих вузов России, администраций субъектов РФ, институтов РАН.

Впервые акция была проведена в 2017 году и, завоевав признание и авторитет, стала ежегодной. В 2018 году Диктант проводился на 1294 площадках в 83 субъектах РФ, а также за рубежом – в Таджикистане, Молдавии и Монголии. В акции приняло участие 98 538 человек, что почти в два раза превысило количество участников 2017 года.

По предварительным данным, акция этого года обещает быть еще более масштабной по географическому охвату и численности участников. К Диктанту впервые присоединились все субъекты РФ.

Главная цель Диктанта – просветительская: пробудить интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, показать, что экономические знания необходимы каждому для принятия ежедневных решений.

Основные вопросы Диктанта-2019, разработанные методической комиссией во главе с Дмитрием Сорокиным, вице-президентом ВЭО России, научным руководителем Финансового университета при Правительстве РФ, сосредоточены на текущих экономических процессах, практических вопросах экономической жизни, с которыми мы регулярно сталкиваемся, на экономической истории страны.

По итогам Диктанта будут сформулированы практические рекомендации о том, какие аспекты следует учесть в экономическом образовании, на что обратить внимание составителям школьных и вузовских программ по экономике.

Так, анализ результатов Диктанта-2018 показал, что у студентов наибольшую сложность вызывали вопросы, связанные с макроэкономической статистикой, экономической историей и отдельными аспектами теории финансов. Что касается школьников, то здесь затруднения вызывали вопросы, связанные с выбором оптимального типа ценных бумаг и реализацией процедуры банкротства.

Все площадки акции можно найти на сайте Диктанта https://www.diktant.org.

Диктант также можно написать онлайн 9 октября с 12:00 и до полуночи. Регистрация уже открыта.

Источник: Наталья Пенькова