Владимир Синяговский: Пусть не иссякают доброта и мудрость...

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил своих земляков с профессиональным праздником.

"Уважаемые работники и ветераны дошкольного образования Кубани! Примите самые добрые поздравления с профессиональным праздником! Быть воспитателем – ответственный, нелегкий, но благородный труд. Именно в дошкольном возрасте у ребят закладываются основы характера, формируется личность, раскрываются таланты.

Те, кого вы когда-то учили самым первым азам наук, житейских знаний и творческих навыков, в кого закладывали основы личности, работают во всех сферах и отраслях нашего края. Многими из них вы по праву гордитесь. А ваши воспитанники в свою очередь с теплотой и признательностью вспоминают о вас, вашей любовной заботе и внимании к ним и всем детям.

В этот праздничный день примите искренние пожелания успехов, здоровья, счастья и благополучия. Пусть не иссякают доброта и мудрость ваших сердец, а будни будут наполнены детской радостью и благодарностью за заботу. Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."