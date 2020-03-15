Приходите к нам учиться...

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В Краснодарском крае ведется набор кандидатов для поступления в Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа) по программам высшего и среднего профессионального образования.

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования осуществляется на базе среднего общего или среднего профессионального образования.

К освоению образовательных программ среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие аттестат о среднем общем образовании.

В приоритетном порядке рассматриваются:

граждане Российской Федерации мужского пола, не проходившие военную службу по призыву – в возрасте от 16 до 22 лет включительно;

граждане Российской Федерации, прошедшие военную службу,

и военнослужащие мужского пола, проходящие военную службу по призыву или по контракту – до достижения ими возраста 24 лет.

Возраст кандидатов, поступающих в Институт, исчисляется на дату

их зачисления на обучение.

Обучение в Институте береговой охраны ФСБ России (г. Анапа) бесплатное. На период обучения предоставляется бесплатное проживание

в общежитии. Выпускники по окончании Института по программам высшего образования получают воинское звание «лейтенант», по программам среднего профессионального образования воинское звание «прапорщик».

Подробную информацию об условиях приема и оформления кандидатов для поступления в Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа) можно получить:

город Краснодар, по телефону: 8-(861)-219-96-67;

город Сочи, по телефону: 8-(862)-266-88-19;

город Новороссийск, по телефону: 8-(8617)-60-84-25, 8-(8617)-60-83-27;

город Ейск, по телефону: 8-(86132)-20-832

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю