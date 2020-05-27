Абитуриенты смогут подать документы в вузы до результатов ЕГЭ

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Большинство выпускников дождется результатов ЕГЭ, чтобы подавать документы в вузы, рассказал в интервью радио Sputnik научный руководитель Института развития образования Исак Фрумин.

Подать документы на поступление в вузы можно будет с 20 июня по 17 августа, заявил СМИ министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Напомним, по решению Рособрнадзора ЕГЭ в этом году начнется 3 июля, а закончится 22-23 июля. Вторая волна ЕГЭ начнется 3 августа. Кроме того, на 29–30 июня назначены пробные экзамены без участия школьников для настройки системы.

"Это попытка сделать процесс подачи заявлений еще более удобным и менее ограниченным. Большинство молодых людей дождется результатов ЕГЭ, чтобы подавать документы в вузы более обоснованно. В течение многих лет идет мониторинг того, какие вузы с какими баллами примерно принимают, и, конечно, это дает абитуриенту ориентир, чтобы выбрать вуз. Если кто-то очень уверен в себе и хочет подать раньше, а потом дослать документы, это тоже неплохо, но не думаю, что многие этим воспользуются", – считает Исак Фрумин.

Напомним, в этом году подать документы для поступления абитуриенты могут и дистанционно. Для этого нужно будет получить сертификат электронной подписи в одном из аккредитованных Минкомсвязью центров. По мнению Исака Фрумина, это великолепное решение, которое надо было принимать давно и без пандемии.

"Некоторые вузы уже несколько лет принимают практически все документы в электронной форме, вплоть до окончательного решения о зачислении студент может не появляться. Сейчас будет еще легче, эта мера усилит мобильность. На первых порах будет трудно разобраться, но это легче, чем самому ехать в Москву или стоять в очереди в приемной комиссии", – отметил руководитель Института развития образования.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/