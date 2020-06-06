7 советов от репетитора за месяц до начала ЕГЭ

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Вступительные экзамены в вузы начнутся через месяц.

О том, что нужно сделать для последнего рывка и как правильно настроиться на сдачу экзаменов, рассказала Наталья Давыдова, почетный работник общего образования РФ с 26-летним стажем, член Международной профессиональной гильдии психологов-игропрактиков, репетитор и автор множества образовательных проектов в новом выпуске программы «Пока мы дома» ГК «Просвещение».

Оглядитесь вокруг

Когда занятия в школе завершены и вскоре предстоит сдавать экзамены, нужно оглядеться и понять, что делать дальше, сфокусироваться на задачах, которые предстоит решать. Можно открыть календарь, отметить точку, в которой находимся сейчас, и дни экзаменов, а затем планируем свою деятельность. Сожалеть о неиспользованных возможностях, о том, что не сделано и не выучено, не стоит. Необходимо решить, как распределить оставшееся для подготовки время, чтобы улучшить свои результаты. Проверяя «багаж» своих знаний, нужно начать с того, что уже есть, а затем определить недостатки.

Воспользуйтесь справочниками

За месяц до экзамена активно штудировать учебники не стоит. Оставшийся период – это время емких справочников и других материалов для повторения. Используйте носители информации, которые вы воспринимаете лучше всего. Если вам больше подходит видеоряд, то смотрите учебные ролики и анимационные фильмы. Если хорошо работаете с текстом, читайте статьи. Некоторые ученики хорошо воспринимают информацию на слух – им лучше слушать аудиофайлы, можно попросить родителей или друзей почитать вслух.

Не суетитесь

Необходимо регулировать режим дня, насколько это возможно, чтобы последовательными шагами идти к успеху. При этом суету зачастую создают не сами школьники, а их родители. В столь сложной ситуации подростку нужна фигура эмоционально устойчивого взрослого. Родителям можно порекомендовать, как в случае разгерметизации самолета, надеть «маску спокойствия» сначала на себя, а затем на ребенка. В этот период школьникам особенно необходимы качественное и регулярное питание, а также прогулки на свежем воздухе.

Следите за дыханием

Подготовка к экзаменам не должна уносить детей и их родителей в мир неконтролируемых эмоций и переживаний, и здесь могут помочь дыхательные упражнения. Например, дыхание по квадрату (равные по

продолжительности вдох, задержка дыхания, выдох и задержка дыхания). Рекомендуется умываться холодной водой, принимать холодный душ и так далее. Можно обратиться к психологу, и иногда даже одной консультации хватит, чтобы вернуться в осознанную позицию. В некоторых семьях есть домашние ритуалы – например, когда-то мамы перед экзаменами дарили детям медные пятачки, символизирующие пятерку.

Составляйте шпаргалки

Брать их на экзамен, конечно же, не нужно, но на финишном этапе подготовки они очень помогут. В процессе составления шпаргалок школьники конспектируют материал, выделяют главное, активизируют творческие способности.

Найдите время для отдыха

Тщательно распланируйте последний день перед экзаменом. Подготовку лучше завершить до обеда, а вторую половину дня потратить на прогулку, пообщаться с друзьями, поужинать в кругу семьи. Главное – зарядиться радостью и оптимизмом, проникнуться доверием к миру. Представьте, что экзамен – это красивая игра наподобие шахмат, а в роли гроссмейстера, с которым предстоит играть, выступает эксперт. День экзамена – это не кошмар, а приключение, вызов, игра, в которой вы должны проявить себя с наилучшей стороны.

«Подружитесь» с заданиями

Придя на экзамен и получив конверт с заданиями, для начала просмотрите их «по диагонали». Стоит ознакомиться с ними, по возможности «подружиться», а затем выполнять в предложенной последовательности. Первая часть экзамена – самая простая – позволяет постепенно набирать обороты и напористо идти вперед. Когда дойдете до сложных заданий, то уже будете в хорошей «спортивной» форме. Если во время экзамена вы почувствовали, что переволновались, сделайте несколько медленных глотков воды. Это поможет успокоиться, а затем приложить максимум усилий и в конце концов сделать то, что вам по силам.