Карьерный центр ДОМ.РФ открыл доступ к образовательным видеоматериалам для студентов и молодых специалистов

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Карьерный центр ДОМ.РФ выложил в открытый доступ видеозаписи онлайн- марафона «Навык быть гибким — личная и профессиональная эффективность в условиях неопределенности». Материалы доступны в социальной сети VK.

Видеозаписи рассказывают о том, как определиться с вектором профессионального развития и заложить фундамент успешной будущей карьеры. Лекции читают эксперты ДОМ.РФ из различных подразделений: карьерного центра, подбора и обучения персонала, интегрированного риск- менеджмента, операционных рисков и проектного офиса.

«Мы рассчитываем, что материалы позволят большому количеству молодых людей приобрести недостающие знания, помогут определиться с выбором профессии, понять свои сильные и слабые стороны, а также узнать, какие навыки больше всего ценят работодатели. Мы проводили карьерный марафон, чтобы поделиться экспертизой, дать советы, услышать беспокойства студентов и выпускников, выявить актуальные проблемы и постараться вместе в них разобраться», — поделился директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Алексей Первенцев.

Марафон проходил 4 дня, в каждый из которых выступили по 2 эксперта. Специалисты рассказали студентам и выпускникам о том, какие качества нужно развивать в себе, почему для устройства в крупную компанию теперь недостаточно хорошей теоретической базы, как построить вектор своего карьерного развития и какие практические шаги нужно предпринимать, чтобы повысить свою эффективность.

Участники онлайн марафона получили возможность поучаствовать в наборе на оплачиваемую программу стажировки в ДОМ.РФ по разным направлениям: управление рисками, ИТ, развитие земельного бизнеса и арендного жилья, проектный офис, закупки. Старт программы запланирован на июль. Посмотреть записи эфиров можно в карьерном сообществе ДОМ.РФ ВКонтакте.

Источник: https://domrfbank.ru/press/contacts/