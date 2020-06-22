На территории Краснодарского края стартует летний дистанционный кулинарный лагерь программы «Разговор о правильном питании»

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«Нестле Россия» запускает на территории Краснодарского края Летний дистанционный кулинарный лагерь, в котором могут участвовать дети 7-14 лет.

Новая инициатива компании поможет организовать полезный досуг школьников в период, когда многие традиционные формы летнего отдыха оказались недоступны. Социальная инициатива реализуется в рамках программы «Разговор о правильном питании». Партнерами проекта стали Национальная Ассоциация Кулинаров России и Институт возрастной физиологии РАО.

Реализация проекта осуществляется в рамках программы «Разговор о правильном питании», которая на протяжении 20 лет реализуется в школах Краснодарского края.

Участники онлайн-лагеря получат возможность не выходя из дома совершить кулинарное путешествие по России, освоить рецепты вкусных и полезных блюд народов разных стран (Сербия, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан) и даже почувствовать себя супер-шефами. Ведущие Кулинарного лагеря – известные шеф-повара из России и других стран.

Смена рассчитана на три недели. В течение этого времени дети и их родители посетят 12 видеоуроков от Шефов, а затем смогут самостоятельно готовить понравившиеся блюда и даже участвовать в конкурсе на звание Супер-Шефа Кулинарного Лагеря! 6 лучших участников не только получат признание от известных шеф-поваров, но и станут ведущими! Их фирменные видеорецепты будут размещены на сайтеhttps://www.prav-pit.ru/summercamp, чтобы все остальные участники смогли по ним готовить. Смена дистанционного кулинарного лагеря «Нестле Россия» открылась 8 июня. За информацией можно следить на сайте программы «Разговор о правильном питании».

«У многих школьников начались летние каникулы, но в этом году в связи с пандемией коронавируса работа детских оздоровительных лагерей пока остается под вопросом. В нынешних условиях очень важно работать над созданием дистанционных программ для детей и их родителей. Наш новый проект – это интерактивный инструмент для всей семьи, который позволит организовать содержательный досуг ребенка и сформировать навыки здорового образа жизни», – отмечает Александра Макеева, автор программы «Разговор о правильном питании», руководитель отдела образовательных программ компании «Нестле Россия».

Программа «Разговор о правильном питании» – часть глобальной инициативы «Нестле. Здоровые дети». Ее цель – помочь 50 миллионам детей из разных стран вести здоровый образ жизни. Программа «Разговор о правильном питании» работает в российских школах с 1999 года и направлена на формирование основ культуры питания у детей 6-12 лет. На сегодняшний день общий охват проекта составляет 60 регионов и более 1 400 000 детей ежегодно. В 2019 году программе исполнилось 20 лет.

Источник: PRonline