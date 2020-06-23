Педвузы принимают документы абитуриентов в дистанционном формате

Педагогические вузы страны продолжают прием документов от абитуриентов. В 2020 году вступительная кампания проходит в дистанционной форме, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

На официальных сайтах вузов созданы личные кабинеты для поступающих, где необходимо подтвердить почту и телефон, указать свои паспортные данные, приложить отсканированные документы и выбрать программу, на которую подается заявление.

Вузы расширили спектр возможностей консультирования поступающих: можно позвонить в приемную комиссию либо воспользоваться чатом-помощником, задать вопросы через мессенджеры.

Приемные комиссии педвузов уже приводят первые цифры вступительной кампании. Так, в Омский государственный педуниверситет заявления на поступление по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры уже подали более 500 абитуриентов. В этом году университету выделено на 40% больше бюджетных мест на программы бакалавриата (очная форма), чем в прошлом году. В новом учебном году ОмГПУ примет более 1000 абитуриентов. Самое большое увеличение (на 35%) на педагогических направлениях подготовки.

О том, какие образовательные программы и направления подготовки предлагают педагогические вузы, подведомственные Министерству просвещения Российской Федерации, о количестве бюджетных мест, условиях приема документов, порядке начисления дополнительных баллов и зачисления без вступительных испытаний, можно прочитать в специальном разделе на сайте ведомства.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.