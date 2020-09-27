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В школах Сочи более сорока классов закрыли на карантин

В семи школах Сочи 43 класса закрыты на карантин. Обучающиеся получают знания в дистанционном режиме. Общее количество учащихся в удалённом режиме школьников составляет 1 354 человека, — сообщила начальник городского управления образования и науки Сочи Ольга Медведева.

Глава ведомства отметила, что образовательные учреждения соблюдают все требования Роспотребнадзора. При обнаружении коронавируса у ребёнка или учителя весь класс переводят на двухнедельное домашнее обучение. На данный момент наличие COVID-19 выявили у десяти детей и трех преподавателей. Медведева подчеркнула, что детские сады и общеобразовательные учреждения курорта в полной мере оснащены  рециркуляторами, диспенсерами и антисептическими средствами. Также для разных параллелей созданы отдельные маршруты движения по школе. Разработаны графики питания, подвоза сельских учащихся, уборки и санитарной обработки помещений.

Источник: https://kuban.mk.ru

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Категория: Новости / Образование

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