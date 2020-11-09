39 школьников из Краснодарского края стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

/Образование/

В МДЦ «Артек» завершился финал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победителями конкурса стали 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Среди них – 39 школьников из Краснодарского края.

Обладателями наград стали ученики 11 классов Полина Богданова, Дарья Ворошилова, Валерия Гермаш, Влас Грецкий, Маргарита Даниленко, Вадим Данилкин, Родион Ирицьян, Ксения Коваленко, Анна Краснодымская, Алина Перчиц, Андрей Стародымов, Роман Сулайманов, Арина Терентьева, Виктория Худякова, Анастасия Чеканова, София Яргутова; десятиклассники Антонина Буторина, Анна Гарбуз, Валерия Долгих, Софья Корних, Ирина Михайлова, София Пшеничная, Ксения Сидорова, Валерия Степанова, Андрей Удальцов, Виктория Шапорова, Виктория Шопен; девятиклассники Давид Алексьян, Людмила Гуськова, Демьян Ерёменко, Вадим Зубков, Ульяна Кациева, Арина Коломиец, Диана Костюк, Лилия Никитина, Александра Петрова, Алина Попова, Екатерина Савченко и Екатерина Ярославская.

Ученики 11 классов, победившие в финале, получили по 1 миллиону рублей на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы. Учащиеся 9 и 10 классов получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов. 20 школ получили по 2 миллиона рублей на развитие образовательных возможностей. Все финалисты (1 200 человек) смогут поехать в «Артек».

Также были названы лучшие образовательные учреждения. В их число вошли новороссийские Гимназия № 1 и Средняя общеобразовательная школа № 34.

Торжественная церемония объявления победителей состоялась на «Артек-Арене». В ней приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, помощник Президента РФ Максим Орешкин, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

С приветственным словом к финалистам конкурса обратился Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко: «Я поздравляю победителей! Вами гордится вся страна! Вы смогли преодолеть себя, побороть свои страхи, сделать шаг, проявить себя и победить. Также хочу поздравить и всех финалистов. Даже если вы не стали победителями, вы получили главное – бесценный опыт, знания, веру в себя, а самое ценное, конечно, то, что вы все есть друг у друга, и эта дружба – ваш капитал на всю жизнь!».

Также Сергей Кириенко объявил о дополнительных призах, которые получат педагоги, подготовившие финалистов: «Многие из вас поднимали вопрос о поощрении учителей, которые поддерживали вас на протяжении всей «Большой перемены». Из-за эпидемии они не смогли очно присутствовать здесь, на финале. Но сегодня мы с партнерами: Сбербанком, «Росатомом» и «РЖД» решили, что каждый наставник победителей получит специальный приз – 150 тысяч рублей», – сообщил первый замглавы Администрации Президента. Он отметил, что для педагогов будет разработана образовательная программа,

и они получат путевки в отель «Мрия» в Крыму.

Сергей Кириенко напомнил, что конкурс «Большая перемена» станет ежегодным. Старт нового сезона намечен на 28 марта 2021 года. Будущих конкурсантов ждет ряд нововведений. В частности, участие в конкурсе станет доступно не только старшеклассникам, но и ученикам 5-7 классов. Добавятся новые образовательные направления и форматы. Начнет работу кастинговая платформа «Большой перемены», а проекты конкурсантов будут поддерживаться грантами Росмолодежи. «Многие идеи по развитию конкурса были предложены самими участниками «Большой перемены», – добавил Сергей Кириенко.

На церемонии закрытия финала конкурсанты «Большой перемены» спели на одной сцене со звездами – Клавой Кокой, Мотом, Звонким и Стасом Море.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров поздравил финалистов, у которых день проведения финала совпал с днём рождения, и вручил им памятные подарки от «Большой перемены». «Когда мы запускали проект, главной задачей было организовать его так, чтобы участники не просто призы получили и испытали себя, но смогли выбрать направление, в котором они хотят развиваться. Сейчас мы видим, что ребята не просто определились с выбором, но уже смело предлагают свои решения и идеи, рвутся вперед. Уверен, что этот финал станет для школьников не просто окончанием конкурсных испытаний, но одновременно и началом яркого, полного побед и достижений, пути собственного развития и самореализации», – добавил Алексей Комиссаров.

Финал конкурса «Большая перемена» прошёл с 31 октября по 5 ноября в МДЦ «Артек». 1200 школьников со всей страны в формате форсайт-сессий работали над созданием «Города будущего» по 6 трекам: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».

Источник: Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей»