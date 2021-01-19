Ефим Рачевский: «Мы отказались от «отметочной казни» – двойка, тройка, четвёрка и пятёрка»

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Что делают московские школы для адаптации детей к очной школьной жизни.

Сегодня все московские школьники вернулись к прежнему, традиционному формату обучения. Директор образовательного центра «Царицыно» Ефим Рачевский рассказал об адаптации детей к очной учёбе после длительного периода дистанта.

По его словам, адаптивный период будет длиться 10–14 дней, в разных классах по-разному.

«В этот период мы и коллеги в других школах Москвы отказались от «отметочной казни» – двойка, тройка, четвёрка и пятёрка. Оценки будут носить качественный характер. Отличие качественного от балльного: балльный – это двойка или пятёрка, а качественный – это «как здорово у тебя получается» или «у тебя проблема с делением дробей, давай мы этим займёмся», – сказал Ефим Рачевский.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2021/1/18/city_education/16217-efim_rachevskiy_my_otkazalis_ot_otmetochnoy_kazni__dvoyka_troyka_chetvyorka_i_pyatyorka