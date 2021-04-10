6 школьников и 2 студента Краснодарского края вышли в полуфинал международного конкурса «Мой первый бизнес»

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Подведены итоги отборочного этапа международного конкурса «Мой первый бизнес» одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Краснодарские школьники и студенты – в пятерке лидеров по числу полуфиналистов, всего за участие в финале проекта поборются 6 школьников и 2 студента региона.

Со 2 марта по 1 апреля участники конкурса от 14 до 23 лет проходили испытания отборочного этапа: выполняли задания, направленные на улучшение бизнес-навыков, определяли свой предпринимательский типаж, формировали свою бизнес-идею и готовили видеоролики с презентацией своего проектного замысла. Одновременно с практическими навыками участники изучали теоретические основы бизнеса, проходя курс образовательных вебинаров #Толькобизнес.

В пятерке лидеров по количеству полуфиналистов – юные предприниматели из Краснодарского края. 6 школьников и 2 студента региона примут участие в следующих конкурсных состязаниях – защите проектов и кейс-чемпионате.

Среди полуфиналистов студенты Кубанского государственного университета, ученики школы №14 им. А.И. Покрышкина станицы Кавказская Краснодарского края, №18 им.Н.П. Симоняка станицы Темижбекская Кавказского района Краснодарского края, школ №6, №24, гимназии №72 г. Краснодара.

«Позади уже несколько этапов конкурсных испытаний. Мы получили более 7000 проектных инициатив и 1400 презентационных видеороликов от участников, из которых эксперты выбрали 150 самых сильных команд с наиболее проработанными бизнес-идеями. Это 100 школьных и 50 студенческих проектных групп и 193 человека. Теперь им предстоит принять участие в межрегиональных полуфиналах, которые пройдут в дистанционном формате с 15 по 22 апреля», – рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Кроме того, в топ-10 регионов по числу полуфиналистов вошли Москва (16 участников), Санкт-Петербург (12), Нижегородская область (12), Ростовская область (9), Московская область (8), Пензенская область (8), Удмуртская Республика (8), Воронежская область (7) и Республика Крым (7). Среди участников полуфинала также конкурсанты из Казахстана (2 школьника и 1 студент).

В рамках отборочного этапа конкурсанты представили экспертам свои проекты в двух направлениях: коммерческом и социальном. Среди них бизнес-идеи по продаже товаров, предоставлению услуг в различных нишах, в том числе в сфере экологии, возобновляемой энергетики, образования, медицины, общественного питания, туризма, медиа, культуры и искусства, моды, науки и технологий, а также других отраслей.

«Отсматривая видеоролики конкурсантов, многие из которых совсем юные ребята, школьники, мы пришли к выводу, что проекты представлены на высоком уровне. Участники описали ценность своего продукта или услуги, рассказали, как определяли целевую аудиторию, отметили методы продвижения и свои первые шаги по поиску клиентов. Для кого-то из них путь в бизнесе только начинается, кто-то уже зарабатывает деньги и работает с клиентами. Учитывались не столько результаты, которых уже добился участник, сколько масштаб проработки проекта, его содержательность и конкурентные преимущества. Конкурс «Мой первый бизнес» собрал действительно достойные идеи, и нам было сложно выбирать лучших. Итоги подведены, и теперь самые сильные команды встретятся в кейс-чемпионате, это будет очень интересно», – отметил эксперт в области внешнего, внутреннего аудита, финансов, инвестиций конкурса, преподаватель финансовых дисциплин факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Лукинский.

В отдельную номинацию были выделены проекты в сфере импакт-предпринимательства. Такие инициативы оценивались не только с точки зрения экономической эффективности и целесообразности проекта, но и с учетом эффекта, влияющего на качество жизни людей.

Полуфиналы конкурса «Мой первый бизнес» стартуют 15 апреля и продлятся до 22 апреля. На этом этапе участники встретятся в дистанционном режиме на кейс-чемпионате, где защитят свои проекты по ключевым темам, среди которых «Целевая аудитория», «Миссия, цель и задачи проекта», «Позиционирование и медийное сопровождение проекта», «Бюджет», «Оценка результативности», «Партнерское взаимодействие». Кроме того, в формате интеллектуальной дуэли команды будут решать сложные предпринимательские задачи из реальной жизни и сразятся за звание финалистов конкурса. Полуфинал будет транслироваться в ВК-сообществе конкурса «Мой первый бизнес».

Международный конкурс «Мой первый бизнес» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Источник: Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей»