Студенты из Краснодарского края в финале профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты»

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Во вторник, 20 апреля, в Парке науки и искусства «Сириус» стартовал финал профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В нем принимают участие 152 студента из 47 регионов России. Конкурсные испытания будут проходить в течение четырех дней – с 20 по 23 апреля.

Торжественное открытие финала началось с обращения Директора Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения России Андрея Милёхина: «От имени Министерства просвещения, от имени министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова, примите поздравления с выходом в финал и пожелания победы. Мы очень рады, что все вместе наконец-то встретились в очном режиме, это важный сигнал всему профессиональному сообществу нашей страны. Хочется пожелать вам победы, прежде всего, над собой. Мы понимаем, что конкурс есть конкурс, но мы знаем, что наши финалисты – это «созвездие», которое сможет украсить небосклон педагогического мастерства. Самое главное, что каждый из вас имеет уникальную возможность раскрывать новые таланты своих учеников. Думайте, чувствуйте, двигайтесь, развивайтесь. Учитесь хорошо! Учите хорошо! Всего вам доброго!»

Около 30% финалистов уже являются сотрудниками образовательных учреждений. Также среди конкурсантов заключительного этапа большинство составляют девушки (77%).

В числе финалистов конкурса «Учитель будущего.Студенты» 4 студента из Краснодарского края.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов обратился к финалистам конкурса: «Я надеюсь, что в ходе очных полуфиналов вам удалось обменяться друг с другом контактами и ваше общение и сотрудничество продолжится и вне конкурса. Уверен, на финальных испытаниях вы пополните круг единомышленников. Сегодня за победу будут бороться самые успешные студенты со всей России – всего 152 человека. И очень важно, что среди финалистов – студенты не только педагогических вузов, но и представители медицинских, технических и других специальностей, среди вас есть даже участник из Российской академии музыки им. Гнесиных».

На финальном этапе конкурса «Учитель будущего. Студенты» конкурсантам предстоит выполнить разнообразные задания, разделенные на несколько блоков. В рамках первого блока участников ждет комплексная оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий будет сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В рамках второго блока испытаний финалисты примут участие в проектном спринте «Проектирование воспитательного мероприятия» и разработают решения для региональных школ. Третий блок конкурсной программы включает в себя стратегическую игру «Школа будущего».

В рамках финала для участников также пройдут такие мероприятия как нетворкинг, педагогические мастерские, культурно-образовательная и спортивные программы. Открытую лекцию проведет директор по продвижению образовательных инициатив в органах власти компания «Яндекс» Дмитрий Растворов. В формате диалога участники пообщаются с доктором экономических наук, профессором, член-корреспондентом РАО, президентом Южного федерального университета Мариной Боровской, а также с профессором Московской школы управления «Сколково», директором школы перспективных исследований ТюмГУ Андреем Щербенком.

Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина расскажет конкурсантам о компетенциях, развитие которых необходимо для самореализации.

В рамках мероприятия пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи.

Финалисты конкурса «Учитель будущего. Студенты» получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), а также стать кураторами в Образовательном центре «Сириус».

Победителей ждет постпроектное сопровождение. По итогам финала будет сформировано сообщество из числа победителей, полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа победителей и экспертов конкурса «Учитель будущего», а также смогут принять участие в образовательных мероприятиях на базе Мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей».

Профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Проект проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Оргкомитет возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. «Учитель будущего. Студенты» конкурс по развитию и поддержке перспективных обучающихся (студентов) по педагогическим и иным программам высшего образования, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с образовательными организациями, обладающих высоким уровнем предметных знаний, ключевых психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. Принять участие в конкурсе могут студенты бакалавриата и специалитета не младше 3 курса или магистратуры очной, очно-заочной и заочной форм обучения. Участие в конкурсе бесплатное.

Источник: АНО «Россия – страна возможностей»