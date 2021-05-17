Сенаторы внесли в Госдуму поправки, упрощающие закупку реактивов для научных исследований

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Сенаторы внесли поправки к законопроекту о поддержке молодых учёных в РФ, который сейчас готовится ко второму чтению.

Согласно им, приобретение учёными оборудования и реактивов, необходимых для проведения научно-исследовательских работ, будет избавлено от бюрократической волокиты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая в палате регионов на парламентских слушаниях «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста».

Она отметила, что учёные сегодня «вынуждены тратить бесценное время на то, чтобы заказать и получить реактивы и приборы для исследований». Иногда они могут ждать необходимых материалов по два-три месяца, что существенно снижает темпы исследований и разработок.

По словам спикера палаты регионов, пора поставить точку в этом затянувшемся вопросе, поэтому сенаторы внесли поправки ко второму чтению законопроекта о молодых учёных, которые должны избавить научных работников от бюрократической волокиты, связанной с приобретением оборудования и реактивов через систему госзакупок.

«Будем добиваться принятия данных поправок», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она также рассказала, что не так давно сенаторы вместе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко обсуждали возможность вывода реактивов и расходных материалов для научных исследований из-под действия закона о госсзакупках. «Могу сообщить, что здесь наши позиции с Правительством совпадают — мы продолжим работу в данном направлении», — сообщила спикер.

Источник: Парламентская газета