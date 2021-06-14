Сельские школы и детсады: хотели как лучше, а получилось - как всегда?

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Праймериз, выборы, работа с социальными группами, профилактика непродуманных решений (ляпов), обостряющих главное чувство избирателей - чувство справедливости. Чем ближе к центру, тем выше ставки, мониторинг ситуации стоит дорого, специалисты - штучные, решения принимаются аккуратные.

Все, конечно, может и так, но Московская область серией разрозненных, не увязанных ни с действующим законодательством, ни со здравой логикой решений, исключительно под выборы сеет негатив среди всех сельских учителей и воспитателей сельских детских садов целого региона.

Может, их немного?

Дмитровский городской округ: 24 школы и 28 детских садов

Мытищи г.о.: 6 школ и 6 детских садов

Сергиево-Посадский г.о.: 19 школ и 27 детских садов

Щелково г.о.: 11 школ и 14 детских садов.

Как видим, в каждом районе (городском округе) таких школ и детсадов предостаточно, а говорить о статусе учителей и работников детсадов для жителей деревень и их влиянии на настроение избирателей не приходится.

Может, в постковидный период снизить зарплаты сельским учителям и работникам сельских детских садов - это решение Московской областной думы?

Удивительно, но пунктом 15 Положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций Московской области в редакции от 17.03.2020, установлено прямо противоположное:

«Руководящим работникам и специалистам, работающим в организациях, филиалах или структурных подразделениях, расположенных в сельских населенных пунктах, ставки заработной платы (должностные оклады) повышаются на 25 процентов».

Людей собирали, людям обещали, норму для этого прописали, а на выходе к таким важным предстоящим думским выборам зарплата у них, как выясняется, не больше, а меньше. Уж не чей-то злой умысел, рожденный в команде губернатора Андрея Воробьева?

Так в чем, собственно, дело? "Хитрушка" оказалась простая: на 2021 год норматив и для городских, и для сельских школ установлен одинаковый, никаких повышающих коэффициентов (как раньше) нет. То есть, повышение ставок на 25% надо сделать в пределах норматива. При этом сам стимулирующий фонд сельским школам выделен в размере 1% фонда оплаты труда (ранее было 10%), а крупным сельским школам еще и снизили на 10-16%, применив понижающий коэффициент приведения к лимитам бюджетных ассигнований.

В пандемию учителя и работники детских садов, очевидно, перестроили работу, адаптировались и к новым вызовам, и к новой нагрузке, появившийся на сельской территории.

Но невозможно услышать от них одобрения 25-ти процентному повышению окладов, которое на самом деле приводит к снижению реальной заработной платы.

Интересно, как все это соотносится с указами Президента, декларируемыми чиновниками самого высокого ранга тезисами о необходимости поддержки сельских специалистов, программами "партии большинства" и прочим?

Больше всего людей возбуждает несправедливость, тем более, когда норма про повышение, а в кошельке явно стало меньше...

Источник: Телеграм-канал