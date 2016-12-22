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/Образование/

Устный ЕГЭ по русскому языку введут в 2019 году

Устная часть Единого государственного экзамена по русскому языку в 11 классе появится через два года. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

"В этом году появляется устная часть в 9 классе, через два года устная часть появится в русском в 11 классе, соответственно", - сказала она. "Практически не осталось тестовой части нигде", - добавила Васильева.

Глава Минобрнауки отметила, что совершенствование ЕГЭ будет продолжаться. "Чтобы уходила тестовая часть и оставалась часть, которая требует от человека прежде всего мыслительной деятельности, это очень важно, интеллектуальной деятельности", - подчеркнула она.

Ранее Васильева сообщала, что устная часть ЕГЭ по русскому языку появится после апробации на экзаменах в девятых классах, которую проведут в 2017 году.

Источник: tass.ru

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Категория: Новости / Образование

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