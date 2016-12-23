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Рособрнадзор запретил прием студентов в Армавирский гуманитарно-социальный институт
Рособрнадзор в декабре запретил прием студентов в Армавирский гуманитарно-социальный институт.
Такое решение было принято «в связи с исполнением предписания в установленные сроки».
Запрет на прием обучающихся не налагает иных ограничений на образовательную деятельность вуза. За нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав обучающихся, в том числе права на перевод в случае приостановления действия государственной аккредитации, образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством РФ порядке, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Источник: kuban24.tv
Категория: Новости / Образование