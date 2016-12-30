Ученые составили самую большую карту неба

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Ученые из Гавайского астрономического института создали самую большую цифровую карту космоса.

На протяжении четырех лет телескоп Pan-Starrs делал снимки космоса в разных цветовых диапазонах. Исследователи собрали в один снимок 500 тысяч фотографий, на которые попало три миллиарда космических объектов — планет, звезд и галактик. Карта весит два петабайта (такой объем будет примерно у миллиарда селфи-фотографий). Если изображение распечатать, его длина составит более двух километров.

По словам ученых, главная задача карты — обнаружение новых объектов, которые движутся в сторону Земли и могут стать угрозой для планеты.

Источник: meduza.io