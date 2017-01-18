Жители Кубани смогут увидеть астероид Веста

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К Земле приближается астероид Веста — единственный, который можно рассмотреть с планеты невооруженным глазом.

Правда, только в ясную погоду. В ночь на 19 января жители нескольких российских регионов, в том числе и Кубани, смогут наблюдать за небесным телом.

Веста пройдет на расстоянии около 229 млн км от Земли. Этот астероид еще в позапрошлом веке открыл немецкий ученый Генрих Ольберс и назвал его в честь древнеримской богини, хранительницы домашнего очага. Размер космического камня — почти 600 км.

Источник: kuban24.tv