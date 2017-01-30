Ученые РАН и РАО примут участие в разработке школьных учебников

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27 января прошла пресс-конференция «Большая наука – школе. Российские академики и издатели учебной литературы объединяют усилия».

Темой мероприятия стало создание научно-редакционного совета, который возглавили представители Российской академии наук, Российской академии образования. Основная цель объединения усилий ученых и издателей – повышение качества содержания учебников и подготовки учителей.

«Появляются новые научные знания, концепции, подходы к образованию, – заявил президент холдинга «ЭКСМО-АСТ» и «ДРОФА-ВЕНТАНА» Олег Новиков, – и хотелось бы, чтобы они были корректно отражены в наших учебно-методических материалах. Реализуя различные инициативы, в том числе в области повышения квалификации педагогических кадров, мы поняли, что без помощи большой науки не обойтись. Рад отметить, что этот интерес взаимный: представителей РАО и РАН также волнует, как сегодня ведется преподавание, какой контент реализован в учебниках, как сделать его интересным, содержательным и главное – научно выверенным».

В пресс-конференции участвовали члены научно-редакционного совета – академики РАО и РАН, известные преподаватели, руководители крупнейших исследовательских центров: Валерий Черешнев, академик, член Президиума РАН, академик РАМН, Валерий Тишков, сопредседатель совета, академик-секретарь Отделения историко-филологических наук, член Президиума РАН, Марьяна Безруких, академик РАО, директор Института возрастной физиологии РАО.

Все участники высказали единодушие: учебники нуждаются в пристальном внимании научного сообщества.

Также на пресс-конференции были рассмотрены перспективы подготовки учителей-предметников, подведены итоги реализации образовательных, социальных проектов издательской группы «ДРОФА-ВЕНТАНА», деятельности Фонда поддержки инициатив в области развития учебного книгоиздания и образовательной среды.

Источник: дирекция по внешним связям объединенной издательской группы «ДРОФА-ВЕНТАНА»