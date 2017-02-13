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В рамках развития исполнительского мастерства на лучших образцах отечественных песен, укрепления профессиональных и культурных связей 10.02.17 г. Во Дворце творчества детей и молодёжи им. Н.И. Сипягина был проведён городской конкурс-фестиваль «Строки, опалённые войной».