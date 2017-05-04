Участники военно-исторического клуба и офицеры ВАИ провели урок мужества с калининградскими школьниками

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Прямо на школьном дворе под открытым небом на площадке разместились фронтовой ГАЗ-64 и военный мотоцикл КА-750 40-х годов с пулеметом на коляске. Рядом с боевой техникой организаторы расставили столы со стрелковым вооружением времён Великой отечественной войны. В Калининградской школе № 43 военно-исторический урок в таком формате проводится впервые.

Участники военно-исторического клуба при Калининградском Доме офицеров флота и сотрудники 262 Военной автомобильной инспекции (территориальной), предоставили возможность школьникам ознакомиться с автомобильной, мото-техникой и оружием, стоящим на вооружении Советской армии.

На этом уроке дети смогли увидеть и подержать в руках около тридцати винтовок, карабинов, автоматов и пулеметов, в их числе легендарный крупнокалиберный ДШК, распространенный ППШ, револьвер и мосинскую трехлинейку. Ребятам помогали опытные специалисты из военно-исторического клуба, одетые в форму красноармейцев, они объясняли детворе как действует, где применялось, как заряжается и как стреляет оружие, которое школьники до этого видели только на картинках и в музеях.

Источник: пресс-служба Балтийского флота