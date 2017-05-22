Лауреатом конкурса «Обретенное поколение – наука, творчество, духовность» стала студентка Новороссийского института (филиала) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета

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Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» подвела итоги ежегодного Всероссийского конкурса научно-исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся «Обретенное поколение – наука, творчество, духовность».

Лауреатом конкурса стала Тупикова Дарья – обучающаяся 1 курса группы Тс-16 Новороссийского института (филиала) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета за работу «Изменение русского языка в процессе интеграции общества», научный руководитель – Носкова Н.А. зав. кафедрой международных отношений и лингвистики, кандидат культурологии. Работа посвящена основным процессам изменениям русского языка. Конкурсантка описала методы изменения разговорной речи в связи с интеграцией общества и показала использование заимствований и сленга в русском языке.