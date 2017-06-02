Курсанты ГМУ Ф.Ф.Ушакова приняли участие в конкурсе «Профсоюзная стипендия»

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Курсанты Госдарственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова приняли участие в ежегодном конкурсе «Профсоюзная стипендия» от Первичной профсоюзной организации ГМУ.

Профсоюз Морского университета по традиции в мае после сбора заявок конкурсантов и строго отбора комиссии, членами которой являются председатель Профсоюзной организации Безрукова А.В. и Управление воспитательной работы ГМУ в полном составе, чествует и поощряет лучших курсантов денежной премией и почетной грамотой, а также дает отличную возможность стать членом Профсоюза.

Стать лауреатом профсоюзной стипендии можно при соблюдении таких условий, как отсутствие академических задолженностей, наличие достижений городского, краевого и федерального масштабов и активная жизненная позиция на протяжении всего учебного года.

21 курсант стали победителями конкурса в следующих номинациях:

Учебная деятельность:

Черешян Диана Рудиков Константин Фоменко Лидия Бедо Луиза Бондаренко Ангелина

Научно-исследовательская деятельность:

Желябовская Алиса Тульчинский Владимир Некрасова Ирина Руденкова Галина Чобанян Маргарита

Общественная деятельность:

Поганева Екатерина Фетина Евгения Бузова Софья Назарьян Макар Пряжина Марина

Культурно-творческая деятельность:

Давыдова Наталья Макишвили Екатерина Седова Валерия Чивчян Тамара Шевченко Вадим

Спортивная деятельность:

Пастухова Татьяна

Источник: пресс-служба ГМУ имени адмирала Ф.Ф.Ушакова