Курсанты ГМУ Ф.Ф.Ушакова приняли участие в конкурсе «Профсоюзная стипендия»
Курсанты Госдарственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова приняли участие в ежегодном конкурсе «Профсоюзная стипендия» от Первичной профсоюзной организации ГМУ.
Профсоюз Морского университета по традиции в мае после сбора заявок конкурсантов и строго отбора комиссии, членами которой являются председатель Профсоюзной организации Безрукова А.В. и Управление воспитательной работы ГМУ в полном составе, чествует и поощряет лучших курсантов денежной премией и почетной грамотой, а также дает отличную возможность стать членом Профсоюза.
Стать лауреатом профсоюзной стипендии можно при соблюдении таких условий, как отсутствие академических задолженностей, наличие достижений городского, краевого и федерального масштабов и активная жизненная позиция на протяжении всего учебного года.
21 курсант стали победителями конкурса в следующих номинациях:
Учебная деятельность:
- Черешян Диана
- Рудиков Константин
- Фоменко Лидия
- Бедо Луиза
- Бондаренко Ангелина
Научно-исследовательская деятельность:
- Желябовская Алиса
- Тульчинский Владимир
- Некрасова Ирина
- Руденкова Галина
- Чобанян Маргарита
Общественная деятельность:
- Поганева Екатерина
- Фетина Евгения
- Бузова Софья
- Назарьян Макар
- Пряжина Марина
Культурно-творческая деятельность:
- Давыдова Наталья
- Макишвили Екатерина
- Седова Валерия
- Чивчян Тамара
- Шевченко Вадим
Спортивная деятельность:
- Пастухова Татьяна
Источник: пресс-служба ГМУ имени адмирала Ф.Ф.Ушакова
Категория: Новости / Образование