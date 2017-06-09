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В столице России продолжается Московский исторический фестиваль "Времена и эпохи". Идея проекта - собрать в мегаполисе всё лучшее из мира реконструкции со всего света - успешно воплощается на 30-ти тематических площадках по всему городу.

Серия «Времена и эпохи» началась в 2011 году. Фестивали проходили в музее-заповеднике Коломенское и каждый год были посвящены новой исторической теме. «Времена и эпохи. Собрание» срывает шаблон. Теперь это невиданный конвент реконструкторов, представляющих все эпохи всемирной истории. 12 дней (включая 5 выходных) 30 площадках по всей столице 6000 реконструкторов будут погружать москвичей и туристов в историю. Фестиваль такого размаха и разнообразия просто нельзя пропустить, уехав из Москвы на дачу!

С 2011 года в каждых «Временах и эпохах» участвует все больше иностранцев. Коллеги разносят весть о московском фестивале и русском гостеприимстве по всему миру. В этом году ждем 1000 реконструкторов из Италии, Великобритании, Швеции, Болгарии, Румынии, Словении, Эстонии, Чехии, Франции, Испании, Польши, Сербии, США, Греции, Румынии, Латвии, Ирландии. Такого количества и охвата еще не бывало!

Фото "Ветеранские Вести"