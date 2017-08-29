Прокуратура города Новороссийска выявила нарушения при организации медицинской помощи в образовательных учреждениях

/Образование/

Прокуратурой города Новороссийска проведена проверка исполнения законодательства о безопасности несовершеннолетних при осуществлении образовательной деятельности, в ходе которой выявлены нарушения прав детей на оказание бесплатной медицинской помощи.

Установлено, что в муниципальных учреждениях образования допускались такие нарушения прав детей на охрану здоровья, как ненадлежащее санитарно-техническое состояние образовательных учреждений, недостаточное оснащение медицинского блока, ненадлежащая организация медицинского обслуживания детского населения, нарушения при проведении иммунизации детей, несоответствие предъявляемым требованиям медицинских кабинетов школ.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой города в адрес главы администрации муниципального образования город Новороссийск внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены, 19 руководителей образовательных учреждений и 8 главных врачей медицинских учреждений города привлечены к дисциплинарной ответственности.

Соблюдение прав несовершеннолетних находится на постоянном контроле прокуратуры города.

Источник: Прокуратура Краснодарского края