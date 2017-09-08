Вопросы, которые задают при вступлении в Оксфорд

Вступительный экзамен в магистерский Колледж Всех Душ (All Souls College) в Оксфорде считается самым сложным в мире. И это несмотря на то, что там нет ни формул, ни задач, ни конкретных научных вопросов. По статистике, только один из 20 оксфордских бакалавров способен его пройти.

Мы решили опубликовать вопросы, добытые журналистом Майком Бердом. В каждом билете два общих блока и два по специальности — в каждом блоке нужно выбрать лишь три вопроса.

Для размышлений – блок по философии

Как человек может знать, что будет делать завтра, если он даже не знает, доживет ли до завтра?

Могут ли эмоции стать причиной решения?

Что можно узнать о разуме по его расстройствам?

Существуют ли синонимичные имена с разными значениями?

Могут ли осмысленные суждения быть ни истинными, ни ложными?

Существует ли всеведение?

Может ли значимое утверждение не быть ни правильным, ни ложным?

Как работают извинения?

Могут ли быть существенные разногласия в отсутствии факта?

В чем разница в знании некоего явления и уверенности в нем?

Ответы

Экзамен является таким сложным потому, что на него, как вы, наверное, догадались, нет правильных ответов. Но! Благодаря столь абстрактным вопросам, легко проверить уровень образованности и глубину мышления любого человека (попробуйте на знакомых).

Именно по рассуждениям человека экзаменаторы решают, сможет ли студент совершить открытие в выбранной им сфере. Если да — он получает 7-летнюю стипендию и доступ ко всей научной базе колледжа.

Так что, если вы подробно, с примерами смогли объяснить свою точку зрения по трем вопросам хотя бы самому себе — вы уже молодец!