Молодежь выбирает ЗОЖ!

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Ежегодно в России 11 сентября отмечается День трезвости. Данный праздник был введен для того, чтобы популяризировать здоровый образ жизни и побороть алкогольную зависимость среди населения страны. С этой целью 11 числа проводятся массовые мероприятия, акции, концерты.

Центральную городскую библиотеку им. Э. Баллиона в понедельник посетили студенты Новороссийского колледжа строительства и экономики, для которых заведующая отделом массовой работы Делич Аница провела дискуссионный час о здоровье.

Собравшись в читальном зале вместе с ребятами, мы вспомнили основные правила ведения здорового образа жизни, а также обсудили, что нужно для того, чтобы поддерживать свое физическое состояние в норме.

Безусловно, здоровье это не только крепость организма, но и душевная гармония. Ребята высказали свои представления о том, что рождает это состояние полного морального спокойствия. В числе названных вариантов: крепкая семья, успешная учеба, реализованные планы, хорошая погода и пр.

Давайте будем здоровы!