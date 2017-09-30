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Идет обсуждение контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 2018 года

В рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в октябре на сайте ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" опубликованы проекты демоверсий контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 2018 года.

ФИПИ приглашает экспертное и профессиональное сообщества принять участие в обсуждении проектов экзаменационных материалов 2018 года.

Торопитесь! Все замечания и предложения принимаются на электронный адрес: reception@fipi.org до 30 сентября 2017 г.

 

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Категория: Новости / Образование

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