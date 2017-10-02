/Образование/

В Тюмени учителя стобалльников получат по 100 тысяч рублей

Такое распоряжение подписал губернатор региона Владимир Якушев. В этом году в Тюмени 41 выпускник 22 школ получил 100 баллов на ЕГЭ, их подготовили 28 учителей.

Как отмечает директор департамента образования и науки региона Алексей Райдер, тюменские выпускники демонстрируют средние баллы выше общероссийских значений.

Источник: https://pedsovet.org/beta/article/v-tumeni-ucitela-stoballnikov-polucat-po-100-tysac-rublej

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Образование

Просмотров: 25 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Новороссийске 8 октября состоится общеепархиальный крестный ход

В Тюмени учителя стобалльников получат по 100 тысяч рублей

Международный фестиваль «Мир Кавказу» соберет на Кубани 600 участников и 20 тысяч зрителей

Главой Белореченского района избран Дмитрий Федоренко

Политические преследования 30-40 гг. XX века: мотивы и масштабы

Хостел Новороссийск