В Тюмени учителя стобалльников получат по 100 тысяч рублей

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Такое распоряжение подписал губернатор региона Владимир Якушев. В этом году в Тюмени 41 выпускник 22 школ получил 100 баллов на ЕГЭ, их подготовили 28 учителей.

Как отмечает директор департамента образования и науки региона Алексей Райдер, тюменские выпускники демонстрируют средние баллы выше общероссийских значений.

Источник: https://pedsovet.org/beta/article/v-tumeni-ucitela-stoballnikov-polucat-po-100-tysac-rublej