Сборная России завоевала 11 медалей чемпионата мира WorldSkills-2017

Россия подтвердила свое лидерство в шести профессиях. Золотые медали получили участники национальной сборной WorldSkills Russia по компетенциям ИТ-решения для бизнеса, веб-разработка, ювелирное дело, холодильная техника и системы кондиционирования, сетевое и системное администрирование, экспедирование грузов., сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Четыре серебряные медали Россия завоевала по компетенциям мобильная робототехника, парикмахерское искусство, визуальный мерчандайзинг и витринистика, обслуживание грузовой техники.

Бронзовую медаль Россия получила по компетенции камнетесное дело.

Награду «Best of nation» как лучший представитель страны получил обладатель золотой медали по веб-разработке К. Ларин из Челябинска.

Помимо традиционных медалей российская сборная завоевала 21 медальон за профессионализм. Такие награды на чемпионатах WorldSkills присуждают конкурсантам, которые полностью справились с заданием и показали качественный средний уровень профессиональной подготовки.