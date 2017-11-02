2 ноября - годовщина восшествия на престол императора Николая II

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2 ноября 1894 года взошел на престол Николай II. Как проходило его царствование, какова была внутренняя и внешнеполитическая ситуации в стране, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт РИСИ, кандидат исторических наук Денис Мальцев.

«Николая II с девяти лет целенаправленно готовили к занимаемой должности. У него была специальная программа обучения – гимназия, университет, курсы академии Генерального штаба. В интеллектуальном плане он был готов. С психологической точки про Николая можно сказать все, кроме того, что он был человек властолюбивый. Николай II не стремился к власти, но был готов к ней. Любой представитель высшего общества всегда имеет какой-то элемент оторванности от жизни простых людей. Николай по стране путешествовал, представления о ее стратегических нуждах имел. Ситуация в стране на момент прихода Николая была очень многогранна. Внутри страны была назревшая и перезревшая проблема модернизации, переход к индустриальной стране во всех смыслах, в экономике, прежде всего. Наше общество подразумевало в первую очередь изменения политические. Николай эту проблему осознавал, много сделал в этом направлении. Внешнеполитическая ситуация – период империализма, центр мира находился в Европе. Европа потеряла страх перед большой войной, в России это осознавалось, войны не хотелось, стояла задача внутреннего развития. Созыв Гаагской конференции – инициатива Николая II. Он хотел отодвинуть угрозу большой войны. Результат был в лучшем случае полумерный, гонка вооружений прекращена не была. Конфликт России и Японии был неизбежен. Япония стремилась в клуб «великих держав», куда ее в 1904 году не звали, Англия и отчасти США неформально поддерживали это стремление. Самый простой способ – победить в войне одну из действующих держав. Одна из первых российских внешнеполитических акций – тройственная интервенция. Россия, Германия, Франция в 1895 году потребовали от Японии пересмотреть условия мира с Китаем в пользу отказа от Ляодунского полуострова, Россия взяла полуостров к себе. Николай был в Японии, там на него совершил покушение японский городовой. С Японией у Николая не были связаны позитивные воспоминания. Витте – талантливый деятель, представитель либеральной партии, считал необходимыми в России реформы по английскому образцу – конституционная монархия, ограничение абсолютной власти императора парламентом. Его поведение в ходе Первой русской революции было двойственным. Постоянно преувеличивал угрозу внутри России с целью оказания давление на Николая II. Император относился к Витте скептически, когда понял, что можно было обойтись без создания Думы. Но мирные переговоры вел Витте. Он сразу шел с козырей, не пытался поторговаться. Поэтому получил в народе прозвище «граф Полусахалинский». Экономическое развитие страны было – это объективный факт. Без Николая II не могли проходить изменения в стране – Сибирская железная дорога, денежная, судебная реформы. Думать, что он бездумно подписывал документы, неправильно. Строительству железных дорог Николай придавал большое значение, осознавал необходимость. Основа современных российских железных дорог была построена при Александре III и Николае II. Продовольственной программы как таковой не было, Россия была богатой аграрной страной. Сеть железных дорог позволяла экспортировать зерно, масло, другие продукты хозяйственной деятельности. Предприниматели находили, из чего получить деньги. Николай II в 1917 году не осознавал значение парламента и оказался прав. Практика показала, что первые две Госдумы оказались неработоспособны. Люди шли туда не улучшать жизнь страны, а заниматься демагогией. Уровень гражданского общества не достиг состояния, который позволял ответственно выбирать людей. Госдуму использовали как трибуну для политических лозунгов. Прогрессивный блок Госдумы стал центром подготовки Февральской революции. Николай правильно не хотел создавать этот орган, он фактически привел империю к краху. Фигура Распутина связана с одним очевидным фактом. Александра Федоровна стала роковой женщиной в плане, что была носителем гемофилии, несвертываемости крови. Тяжелая болезнь была у наследника престола. Появился старец, который мог облегчать приступы наследника. Александра Федоровна была готова защитить, прикрыть этого человека, чтобы он был рядом. Существуют разноречивые показания. Одни говорят, что Распутин крайне негативно влиял на ситуацию во власти, другие, что он был адекватным человек, держался за свое место. Доказано, что Распутин пытался воздействовать на Николая II, чтобы Россия не вступала в Первую мировую войну. Фигура была сложная, по итогам негативная. На момент отречения Николая от престола Первая мировая война странами Антанты была уже выиграна. Вариантов победы Германии не оставалось. Удар в спину Февральской революцией с точки зрения государственных интересов прощения не имеет. Было ли отречение – спорный момент. Неизвестно, где подлинник манифеста, почему отличаются варианты. Николай II – последний царь. С какими-то организационными задачами он не справился, его личной вины в этом нет. Для страны хотел процветания», – рассказал эксперт.