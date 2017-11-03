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В Новороссийске состоялся совместный учебно-методический семинар следователей и помощников прокуроров.
Сегодня в Новороссийске прошел выездной учебный семинар, в работе которого приняли участие сотрудники аппарата следственного управления, следователи и заместители руководителей территориальных следственных отделов, прокурор города Новороссийска, заместители и помощники прокуроров Новороссийска, Анапа,Геленджика, Абинского и Крымского районов, Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры.
Источник: СУ СК России по Краснодарскому краю
Категория: Новости / Образование