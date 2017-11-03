В Новороссийске состоялся совместный учебно-методический семинар следователей и помощников прокуроров.

В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы правоприменительной практики, особенности расследования налоговых преступлений и преступлений краевой подсудности, присутствующим разъясняли возможности криминалистической техники, имеющейся на вооружении в отделе криминалистики. Также рассматривались особенности судебного рассмотрения уголовных дел в особом порядке без проведения судебного разбирательства. Совместная работа двух ведомств в данном направлении будет продолжена.