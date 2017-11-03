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В Новороссийске состоялся совместный учебно-методический семинар следователей и помощников прокуроров.

Сегодня в Новороссийске прошел выездной учебный семинар, в работе которого приняли участие сотрудники аппарата следственного управления, следователи и заместители руководителей территориальных следственных отделов, прокурор города Новороссийска, заместители и помощники прокуроров Новороссийска, Анапа,Геленджика, Абинского и Крымского районов, Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры.
В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы правоприменительной практики,  особенности  расследования налоговых преступлений и преступлений краевой подсудности, присутствующим разъясняли возможности  криминалистической техники, имеющейся на вооружении в отделе криминалистики. Также рассматривались особенности судебного рассмотрения уголовных дел в особом порядке без проведения судебного разбирательства. Совместная работа  двух ведомств в данном направлении будет продолжена.

Источник: СУ СК России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Образование

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