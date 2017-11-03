Глава Новороссийска Игорь Дяченко написал «Большой этнографический диктант»

/Образование/

Сегодня - единый день, когда все субъекты Российской Федерации проводили эту акцию. В Новороссийске диктант писали на базе гимназии №4, всего - 365 человек - это учащиеся образовательных организаций, студенты средних специальных учебных заведений, родители, депутаты Городской думы и просто жители города.

Каждому региону был присвоен специальный идентификационный номер.

Тема культур и традиций народов России неисчерпаема и, конечно, не может уместиться в 30 вопросах этнографического диктанта. Но задача заключается в том, чтобы после этой акции у участников появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Знания этих вопросов являются основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей.

После ответов на 20 федеральных и 10 – краевых вопросов можно будет оценить уровень своей этнокультурной грамотности, знаний о народах, проживающих на территории Российской Федерации, а также получить независимую оценку своих знаний в области этнографии.

- Я с нетерпением буду ждать от Новороссийска – самых высоких результатов, - прокомментировал глава города И. Дяченко. - Желаю всем участникам удачи!

Онлайн-тест можно пройти 3 ноября с 10-00 до 5 ноября 23-59 на сайте miretno.ru.

Результаты Диктанта будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации, 12 декабря 2017 года. Их также можно будет увидеть на указанном сайте.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск