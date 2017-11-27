/Образование/

Учится никогда не поздно!

В этом году в Академии WorldSkills повысили квалификацию 5 024 преподавателя и мастера производственного обучения из 2724 колледжей со всех 85 регионов страны.

Академия WorldSkills— это направление деятельности Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», созданное с целью тиражирования лучших мировых и отечественных практик в системе среднего профессионального образования.

«Миссия Академии WorldSkills – перенести новые технологии и изменения в профессиональных сферах деятельности непосредственно сразу в процесс подготовки новых кадров», - отметила директор Академии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская. По её мнению, каждый преподаватель должен хотя бы раз в 3 года повышать свою профессиональную квалификацию.

В 2017 году Академия WorldSkills обучила одну пятую всех российских мастеров и преподавателей – всего в России из насчитывается около 25 000. Еще 761 преподаватель и мастер был обучен в 2016 году.

Программы повышения квалификации проходят по 51 компетенции, 50 из которых соответствуют перечню топ-50 наиболее востребованных, новых и перспективных рабочих профессий, утвержденному Минтрудом России.

В 2017 году Академия WorldSkills проводит обучение по 5 программам: практика и методика подготовки кадров, эксперт демонстрационного экзамена, подготовка и проведение регионального чемпионата, подготовка и проведение корпоративного (отраслевого) чемпионата, управление образовательной организацией.

WorldSkills – международное движение, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. Помимо организации чемпионатов, российский официальный оператор движения Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования и повышением квалификации преподавателей колледжей.

Источник: Конвергентный центр "WorldSkills Russia"

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Категория: Новости / Образование

Просмотров: 109 Комментариев: 1
  1. читатель 28.11.2017 10:24 Ответить
    Господа журналистиы! вы печатаете статьи на сайте - так не делайте же ошибок, тем более в заголовке! Учиться - должно быть написано с мягким знаком, вспомните правила из школьной программы русского языка. Читать безграмотные статьи очень неприятно
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