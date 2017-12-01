Подай заявление на ЕГЭ вовремя!

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Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края напоминает, что заявление на участие в ЕГЭ 2018 года необходимо подать до 1 февраля (включительно). В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать ЕГЭ.

Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе.

Для выпускников прошлых лет все предметы являются предметами по выбору.

Выбор предметов должен быть основан на том, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ, и какие предметы будут зачитываться вузом в качестве вступительных испытаний. Перед подачей заявления следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных вузов. Если на сайте вузов одним из вступительных предметов указана математика, то в этом случае вузы принимают только результаты ЕГЭ по математике профильного уровня.

В заявлении можно указать любое количество предметов.

Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ.

Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.

Для создания специальных условий, обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а участники-инвалиды и дети-инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригинал документа об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.

Обучающиеся, получающие образование в СПО и иностранных образовательных организациях, вместо документа об образовании предъявляют справку из образовательной организации, в которой они проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году. Оригинал справки предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии Краснодарского края только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.