В ИК-5 УФСИН России после реконструкции отрыли профессиональное училище

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В Апшеронской исправительной колонии №5 состоялось торжественное открытие обновленного здания профессионального училища № 193 ФСИН России. В мероприятии приняли участие руководство краевого УФСИН, преподавательский состав образовательного учреждения, сотрудники и осужденные ИК-5.

С заметным событием в жизни исправительного учреждения собравшихся поздравили начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов и руководитель ИК-5 Анатолий Ходырев.

Мастерам производственного обучения пожелали успехов в работе, осужденным - в полной мере использовать предоставленную возможность для приобретения необходимой на воле профессии. Не обошлось и без подарка: по случаю новоселья в открывшееся профессиональное училище был передан комплект новой оргтехники. Были отмечены и поощрены осужденные, проявившие наибольшие усердие и поддержку при ремонте училища.

После переезда в новое здание и ремонта в профессиональном училище №193 ФСИН России созданы комфортные условия как для работы мастеров производственного обучения, так и для получения учащимися востребованной на рынке труда специальности. Учебно-материальная база образовательного учреждения занимает более 1000 кв. метров. На этой площади разместились 6 производственных мастерских и 6 аудиторий для теоретического обучения. Сейчас училище способно одновременно принять 180 учащихся и имеет все необходимое для их обучения - станки, оборудование, наглядные пособия, специализированную литературу, современные мультимедийные средства.

В настоящее время осужденным ИК-5 доступно обучение по 6 профессиям: мастер столярного производства, станочник деревообрабатывающих станков, швея, повар, оператор котельной установки, плотник. При необходимости для обеспечения производственных потребностей исправительного учреждения и своевременного реагирования на изменения на рынке труда возможно быстро организовать учебные группы по специальностям: изготовитель шаблонов, столяр-отделочник изделий из древесины, сборщик изделий из древесины, кухонный рабочий, сварщик.

Созданные в училище условия и гибкий подход к профессиональному обучению осужденных позволяют обеспечивать их востребованной профессией, дающей заметные преимущества в условиях предстоящей ресоциализации и адаптации к жизни на свободе.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю