Арина Короткина – учитель года Геленджика-2018

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Во Дворце культуры, искусства и досуга Геленджика во время большого праздничного мероприятия были объявлены итоги конкурса профессионального мастерства среди учителей. Конкурс «Учитель года Геленджика-2018» проходил на курорте в двадцать четвертый раз. В этом году в нем приняли участие 10 преподавателей из различных школ города.

В ходе заочного тура конкурсанты создали свой собственный Интернет-ресурс и написали эссе по теме «Я - учитель». Очный тур конкурса включал в себе проведение урока с учащимися в незнакомом классе не своей школы и методического семинара. Завещающим этапом конкурса стало большое праздничное мероприятие, на котором каждый педагог доказывал, почему именно он должен стать «супер-учителем».

Поддержать конкурсантов пришли их коллеги, учащиеся школ и их родители. По итогам конкурса ленту победителя и главный приз конкурса - «Хрустального пеликана» - получила учитель географии школы №2 им. Адмирала Ушакова Арина Короткина. В номинации «Учитель основ православной культуры» лучшей стала педагог Ирина Петросова из школы №9 имени Г.Х. Миннибаева. Теперь они представят Геленджик на краевом конкурсе «Учитель года Кубани - 2018».

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик