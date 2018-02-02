В Новороссийске провели митинг посвященнный Григорию Андреевичу Спиридову

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Государственный морской университет им. адм. Ф.Ф. Ушакова славится морскими традициями. Особым почетом пользуются здесь адмиралы, чьи ратные подвиги связаны с действиями на Черном и Средиземном морях. Их бюсты установлены в главном фойе университета – Мраморном зале. А в дни рожденья великих флотоводцев на утреннем построении проходят торжественные митинги, а к бюсту виновника торжества возлагают цветы. 29 января торжественный митинг был посвящен Григорию Андреевичу Спиридову.

Самый трудный и ответственный период его военной биографии пришелся на русско-турецкую войну 1768 - 1774 гг. Екатерина II решила подкрепить сухопутную кампанию против Турции действиями в Средиземном и Эгейском морях и направить в район Греческого архипелага экспедицию русского флота. Во главе первой эскадры был поставлен Григорий Андреевич. Турецкий флот почти вдвое превосходил русский, а переход был осложнен отсутствием собственных баз на пути следования. Главными событиями Архипелагской экспедиции стали Хиосский бой и Чесменское сражение.

Утром 24 июня русская эскадра войдя в Хиосский пролив, построилась в кильватерную колонну. Русская эскадра почти под прямым углом начала движение на противника. По сути, русский флотоводец впервые применил способ ведения морского боя, который лишь 35 лет спустя использует в Трафальгарском сражении адмирал Нельсон. Быстрота сближения, сосредоточенный удар, огонь, натиск! Спиридов командовал боем в полной парадной форме, с обнаженной шпагой, на его корабле "Евстафий" звучала музыка.

Позднее в донесении президенту Адмиралтейств-коллегий Спиридов напишет:

"...Честь Всероссийскому флоту! С 25 на 26 неприятельский военный флот.. атаковали, разбили разломали, сожгли, на небо пустили, потопили и в пепел обратили а сами стали быть во всем архипелаге... господствующими''.!

Источник: Пресс-секретарь ГМУ