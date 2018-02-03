В РЭУ обсудили законодательное регулирование криптовалют и инвестиции на их основе

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В Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова состоялась открытая дискуссия на тему: «Законодательное регулирование рынка криптовалют и инвестиций на их основе: научный подход и практический взгляд».

Предприниматели, эксперты, представители федеральных и региональных органов власти и научного сообщества собрались в первом университете, разработавшим и реализующим образовательные программы по цифровым «деньгам» и блокчейн-проектам, чтобы обсудить подходы к законодательному регулированию рынка криптовалют и инвестиционных механизмов с их применением, а также рассмотрели перспективы распространения криптовалют в России.

В своей приветственной речи ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор ГРИШИН отметил значимость обсуждения вопросов регулирования рынка криптовалют и важность проведения данного мероприятия в именно на уровне ВУЗа.

«Наш Университет в первую очередь интересует экономическая сторона регулирования рынка криптовалют. Мы подготовили и реализуем весь спектр программ для подготовки специалистов в сфере блокчейн – от основ технологий до майнинга, криптовалютного трейдерсва, ICO, смарт-контрактов и создания блокчейн – приложений и платформ, как для высшего, так и для дополнительного образования».

Модератором дискуссии выступил советник Президента Российской Федерации Герман КЛИМЕНКО.

Открыл мероприятие Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим ФАТЕЕВ. Он предложил ряд значимых инициатив, в частности, разрешить частным инвесторам инвестиции в ICO на сумму до 1 млн руб.

«Проект Минфина вызвал неоднозначную реакцию. Часть экспертов считает, что проект значительно сужает сферу возможностей как самого понятия криптовалюты, так и непосредственно сферы ее применения.

Среди основных замечаний, на мой взгляд, необходимо увеличить сумму, на которую неквалифицированный инвестор может приобрести токены в рамках одного выпуска с 50 тыс. руб. хотя бы до 1 млн руб.», — сказал он.

Дмитрий МАРИНИЧЕВ, интернет-омбудсмен, глава компании Radius Group обратил внимание, что «блокчейн-позволяет каждому человеку стать капиталистом».

Отсутствие нормативного определения даже в части понятийного аппарата «цифровых денег» отметил Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир ГАМЗА. «Сегодня в медийном пространстве активно обсуждается тема криптовалют, – сказал он, и я думаю, что профессиональным участникам криптовалютного рынка необходимо четко определить саму терминологию, потому что даже совершенно простые вопросы в этой теме не имеют определенного однозначного ответа».

Участники дискуссии пришли к общему мнению, что в настоящий момент, подготовленный Минфином законопроект о регулировании цифровых активов в России пока не отображает регламента функционирования современных технологий и требует доработки и уточнений в самое ближайшее время.

Напомним, что РЭУ им. Г.В. Плеханова совместно с Советом попечителей университета было создано АНО «Рейтинговое агентство оценки проектов цифровой экономики» для проведения независимых аналитических исследований и оценки блокчейн-стартапов, ICO криптовалют, а также анализа развития криптовалютных рынков и блокчейн – технологий.

Источник: pr@rea.ru