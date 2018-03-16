Анапа встретит международную конференцию по вопросам дошкольного образования

/Образование/

С 22 по 24 марта в Анапе пройдет Международная научно-практическая конференция «Современные ценности дошкольного детства, мировой и отечественный опыт».

Ее проводит Учебный центр «Персонал-Ресурс» при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В конференции примут участие педагоги дошкольных образовательных организаций, руководители муниципальных и региональных органов управления образования, специалисты системы дополнительного образования, преподаватели и студенты факультетов дошкольной педагогики, ведущие ученые и специалисты в области дошкольного образования России и зарубежных стран.

Целью конференции является создание дискуссионной площадки по обмену мнениями о перспективах развития системы дошкольного образования в России и за рубежом. Свое участие в ней подтвердили ведущие ученые и специалисты в области дошкольного образования: директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, профессор Татьяна Волосовец, главный редактор журнала «Дошкольное воспитание» Татьяна Гризик, президент Фонда «Петербургский центр творческой педагогики «Аничков мост» Анна Буренина, председатель Казахстанской ассоциации дошкольных организаций Лейла Куленова, заместитель декана Педагогического факультета по развитию факультета, проектам и законодательству, директор Института дошкольного и начального образования (Чехия) Павел Зикл и другие.

22 марта пройдет пленарное заседание, 23 марта – секционные заседания, 24 марта – мастер-классы и профессиональные тренинги.

Источник: пресс-служба администрации Анапы