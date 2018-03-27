Досрочные ЕГЭ-2018 по истории и химии прошли в штатном режиме

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Экзамены по истории и химии в досрочный период ЕГЭ-2018 прошли без сбоев в штатном режиме.

«Досрочный период ЕГЭ продолжается в штатном режиме. Переход на технологию печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях прошел без сбоев. Повсеместное использование технологий печати и сканирования работ участников в экзаменационных пунктах еще больше повысит прозрачность ЕГЭ, исключив вмешательство человеческого фактора», - отметил заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Заявления на участие в ЕГЭ по истории досрочного периода подали более 10 тысяч человек, для его проведения было задействовано 138 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). На участие в ЕГЭ по химии в досрочный период зарегистрировалось более 5 тысяч человек, экзамен проводился в 130 ППЭ.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32 балла, на ЕГЭ по химии – 36 баллов. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 9 апреля.

Досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля.

Источник: Рособрнадзор