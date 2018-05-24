Последний звонок прозвенел в школах Геленджика

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В этом году из общеобразовательных учреждений муниципалитета выпускаются 1126 учащихся 9-х классов и 451 одиннадцатиклассник.

Закончился учебный год, выставлены итоговые оценки, сданы учебники в библиотеку… Сегодня девушки в белых фартуках и юноши в строгих костюмах спешили в школу на последний в их жизни школьный звонок. На каждой линейке в адрес выпускников прозвучало много поздравлений и напутствий.

Так, в школе №5 успешной сдачи экзаменов, новых побед и свершений во взрослой жизни ребятам пожелала заместитель главы Ирина Харольская:

- 11 лет пролетели незаметно, как один миг. Я желаю каждому из вас здоровья и счастья, не забывать всё то, чему учили в школе, следовать общечеловеческим принципам, достичь тех вершин, к которым вы стремитесь, - сказала она.

Директор школы Вера Чернышева, обращаясь к старшеклассникам, пожелала им вспоминать свои школьные годы с теплотой и обязательно возвращаться в Геленджик после получения высшего образования.

Выпускники, в свою очередь, благодарили своих учителей и родителей, читали стихи и пели песни о своих школьных годах и детстве. И, конечно же, в такой знаменательный день в каждой школе они исполнили вальс.

После торжественных линеек ребята отправились на Единый Всекубанский классный час, который в этом году был посвящен Году добровольца (волонтера) в России.

Впереди у выпускников последнее школьное испытание – экзамены, а сегодня, в честь праздника, всем им сделали подарок: вместе со своими одноклассниками и классными руководителями ребята смогли покататься на канатной дороге парка «Олимп».

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик