Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам завершилась в штатном режиме

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Устная часть единого государственного экзамена по иностранным языкам, которую участники ЕГЭ-2018 сдавали 9 и 13 июня, прошла в рабочем режиме, без технологических сбоев и серьезных нарушений.

«Как и предыдущие экзамены, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошла в штатном режиме, серьезных сбоев зафиксировано не было. Практически все участники, записавшиеся на письменный экзамен, сдали и устную часть. Устная форма ЕГЭ стабильно востребована среди выпускников», - сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Раздел «Говорение» был введен в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года. Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно. За выполнение письменной части работы участник ЕГЭ может получить до 80 баллов, устная часть максимально оценивается в 20 баллов.

Заявления на сдачу устной части ЕГЭ по иностранным языкам подали около 88,5 тысячи человек, из них более 85 тысяч записались на экзамен по английскому языку. На немецкий язык записались 1898 участников, на французский – 1048, на испанский – 184.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку составляет 22 балла. Сдача двух частей экзамена предусмотрена в отдельные дни. Письменный ЕГЭ по иностранным языкам в основной период пройдет 18 июня.

Результаты ЕГЭ по иностранному языку будут объявлены участникам не позднее 5 июля.

Источник: Рособрнадзор