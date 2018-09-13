На Кубани продолжаются дожди

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на 13 сентября 2018 года:

По Краснодарскому краю: вечером 12.09 местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с местами порывы 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°, в предгорьях местами +8…+13°; днем +23…+28° местами до +31°.

На Черноморском побережье: вечером по югу кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с местами порывы 12-17 м/с, днем 13.09 по северу 21 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19°, на участке Анапа-Геленджик +20…+25°; днем +27…+32°.

По Краснодару: без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16°, днем +28…+30°.

По данным Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам:

В г.Сочи в летне-осенний период (до конца октября) имеется угроза схода селевых потоков малых объемов при выпадении интенсивных ливневых осадков. В районе левобережных притоков реки Мзымта от устья реки Сулимовской до устья реки Пслух необходим запрет на перемещение техники и людей при ухудшении погодных условий, так как неоднократно на данном участке происходил сход селевых потоков даже на фоне умеренных осадков.

За прошедшие сутки на водных объектах края существенных изменений не наблюдалось.

Температура воды у берегов Черного моря +24…+25°, Азовского моря +20…+21°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"